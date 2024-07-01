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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı." denildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla tamamlayacak ve yarın yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

ZAJC VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertli futbolculardan Miha Zajc'ın 30, İrfan Can Eğribayat'ın ise 26. yaş günü nedeniyle kutlama yapıldı.

Açıklamada, "Futbolcularımız Miha Zajc ve İrfan Can Eğribayat, öğle yemeğinin ardından kendileri için hazırlanan yaş günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız, futbolcularımızı tebrik ederken, Miha Zajc ile İrfan Can Eğribayat da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.

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