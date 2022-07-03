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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde devam ediyor.

AA3 Temmuz 2022 Pazar 22:24 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcularla Partizan maçının toplantısı yapıldı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanı takip eden taraftarları selamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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