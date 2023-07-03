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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 2023/2024 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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