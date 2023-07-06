Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, termografi ve vücut kitle analizi ile yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken; milli takımlarından dönen oyuncular, aerobik çalışmalarıyla antrenmana başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları sonrası dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.