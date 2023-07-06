İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0883
  • EURO
    28,3884
  • ALTIN
    1601.74
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

Fenerbahçe 2023/2024 sezonunun hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün yaptığı idmanla devam etti.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor
ABONE OL

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, termografi ve vücut kitle analizi ile yapılan Yo-Yo testine tabi tutulurken; milli takımlarından dönen oyuncular, aerobik çalışmalarıyla antrenmana başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları sonrası dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.