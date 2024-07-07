İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi mesaisi sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi mesaisi sürüyor

2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi mesaisi sürüyor
ABONE OL

Yeni sezon öncesinde ikinci etap çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanı yapan futbolcular, ardından dayanıklılık antrenmanıyla çalışmayı tamamladı.

Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, yenilenme antrenmanıyla günü bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.