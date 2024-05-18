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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk anlaşması! Mario Branco imzayı atıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbol takımının mevcut sportif direktörü Mario Branco ile devam etmek üzere anlaştı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 20:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk anlaşması! Mario Branco imzayı atıyor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi futbol takımının yapılanmasına dair ilk anlaşmasını yaptı.

Sports Digitale'in haberine göre; Ali Koç, futbol takımının mevcut sportif direktörü Mario Branco ile yola devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Benfica ile ismi anılan Branco'nun sezon sonunda Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Ali Koç'un başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı yenmesi durumunda Branco, Fenerbahçe maçında devam edecek.

MARIO BRANCO KİMDİR?

-Portekiz doğumlu 48 yaşındaki Mario Branco, profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B lisansına sahip.

-6 dil biliyor.

-Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril Praia, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Wisla Krakow gibi takımlarda görev yaptı.

-Fenerbahçe ile Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig ve Yunanistan Kupası, Polonya ekibi Zaglebie Lubin ile de lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

-Geçen sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi yıldız transferlerde onun imzası vardı.

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
  • Mario Branco
  • futbol takımı

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