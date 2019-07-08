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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadrosu büyük ölçüde şekillendi

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Vedat Muric’i Galatasaray’ın elinden alarak taraftarlarını bir hayli memnun eden Fenerbahçe’de, Ersun Yanal’ın yeni sezonda sahaya süreceği 11 yavaş yavaş şekilleniyor.
 
Vedat’tan önce Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar gibi oyuncuları transfer eden sarı lacivertli kulüpte tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, iki ya da üç takviyeyle kadro iskeletini oluşturmayı planlarken Fenerbahçe’nin Garry Rodrigues, Kolarov ve Ndiaye transferleriyle alternatifi bol bir oyuncu grubuyla sezona start vereceği düşünülüyor.
 
İşte yapılan son transferler ve imza atması beklenen futbolculardan sonra Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i…
 
Harun Tekin (Volkan Demirel-Altay Bayındırlı-Berke Özer)
 
Isla (Dirar)
 
Serdar Aziz (Sadık Çiftpınar)
 
Kolarov
 
Hasan Ali Kaldırım
 
Nidaye (Tolgay Arslan-Jailson)
 
Emre Belözoğlu (Mehmet Ekici- Ozan Tufan)
 
Garry Rodrigues
 
Victor Moses
 
Max Kruse
 
Vedat Muric
 
Eljif Elmas ve Zajc’tan en az 25 milyon euro’luk gelir bekleyen Ali Koç’un, bu iki yıldızın takımdan ayrılması durumunda takviyelere devam edeceği belirtiliyor. Fenerbahçe eğer planladığı bonservis bedellerini yakalayabilirse Başkan Koç'un Mesut Özil - Mustafi gibi dünyaca ünlü yıldızlara imza attıracağı iddia ediliyor.
 

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