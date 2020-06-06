Fenerbahçe'de yeni sol bek adayı: Faouzi Ghoulam

06 Haziran 2020 Cumartesi 22:45 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 22:45

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam'ı gündemine aldı.

Portekizli menajer Jorge Mendes, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Cezayirli sol beki Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Ghoulam'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama yönetime sıcak baktığı kaydedildi.

Yönetimin Cezayirli futbolcu için Napoli ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

SOL AÇIKTA DA OYNUYOR

Son 7 sezondur Napoli formasını terleten Faouzi Ghoulam, sol bekin yanı sıra sol açıkta da oynayabiliyor.

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