İsmail Kartal, kadroda ciddi bir rotasyona imza attı. Taraftarları en çok heyecanlandıran konu ise yeni tansferler Leonardo Bonucci ile Rade Krunic'in Kadıköy'de ilk kez sahaya çıkmaları oldu. Türkiye Kupası'nı bir kez daha kaldırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Adanaspor karşısında zorlanmadı. Lincoln, 29. dakikada harika bir golle perdeyi açtı. Sambacı, 10 dakika sonra ise Batshuayi'ye asist yaptı. Belçikalı forvet, dakikalar 50'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıktı, Krunic'in kafa vuruşunda kaleci Ahmet'ten dönen topu bir kez daha ağlara gönderdi.

DURDURULAMADI



Güçsüz rakibi karşısında son derece rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, 68. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan'ın ortasında bu kez kafayla attı. Hat-trick yapan Belçikalı yıldızın durmaya hiç niyeti yoktu. 71. dakikada Emre Mor'un pasında hareketlenen tecrübeli forvet, ceza sahası yayının üzerinden harika bir vuruşla kaleci Ahmet'i bir kez daha avladı. 81. dakikada ise Emre Mor'un pasında Mert Hakan, boş kalenin önünde topa dokunmak kaldı ve skor 6-0 oldu. Sarı-Lacivertliler, farklı bir galibiyet alarak kupada adını bir üst tura yazdırdı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI



Michy Batshuayi geçen sezon İstanbulspor, bu sezon ise Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı. Belçikalı forvet, Chelsea formasıyla Nottingham karşısında, Standard Liege formasıyla ise Oostende önünde 3 kez fileleri sarsmıştı. 30 yaşındaki forvet, dün Adanaspor mücadelesinde 4 defa fileleri havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Michy Batshuayi, bu sezon Dzeko'nun yedeği olarak daha çok sonradan oyuna girmesine rağmen 24. resmi maçında gol sayısını 13'e yükseltmeyi başardı. Fenerbahçe'de bu sezon ligde 5-1 kazanılan İstanbulspor mücadelesinde de Cengiz Ünder 4 kez ağları sarsmıştı.

LİDER BONUCCİ



Bonucci, ligdeki Gaziantep maçında Serdar Aziz'in yerine girerek siftah yapmıştı. İtalyan yıldız dün ilk kez 11'de oynadı ve taraftar karşısına çıktı. Tecrübeli savunmacı özellikle isabetli uzun paslarıyla göz doldururken, defans hattına liderlik yaparak arkadaşlarını sürekli yönlendirmeyi ihmal etmedi.

KRUNİC KALİTESİ



Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında, hem de taraftarın önünde çıktı. Boşnak orta saha oyuncusu, sakin oyunu, isabetli paslarıyla kalitesini konuşturdu. Krunic, Bonucci'nin 64'te kenara gelmesinin ardından stopere geçti ve kalan bölümü bu pozisyonda tamamladı.