Kadıköy'de 9 eksikle gelen Kayserispor'a karşı 2 kez geri düşen buna rağmen 3-2'yi bulan, son dakika golüyle de 2 puanı kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Bitime 6 maç kala ligde lider Galatasaray'la puan farkının 5'e çıkmasıyla şampiyonluk umudu kuran neredeyse kalmadı. Maçtan sonra konuşan Asbaşkan Acun Ilıcalı da, "F.Bahçe gönüllüleri olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ama olmayınca olmuyor. Yönetim adına sorumluluğu alıyorum. Maçları kazanmaya çalışacağız ama şansımız az" diyerek taraftara gerçeği özetledi.

"KULÜP RUHUNU BİTİRDİLER"

Neredeyse tüm stat 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Tepkileri bastırmak için müzik açan DJ'lerin kabinine saldırıldı, tribünlerdeki pankartlar yere indirildi. Birbirine zıt olan taraftar grupları dahi sosyal medyada buluşmaları gerektiğini yazdı, protesto için fikir birliğine varıldı. Bazı gruplar stat önünde yürüş yapacağını açıkladı. Maçın ardından konuşan Aziz Yıldırım'ın eski asbaşkanlarından Mahmut Uslu, "Derhal bıraksınlar. Kulüp ruhunu bitirdiler. 7 yılda taraftar ne hale geldi" diyerek ateşi yaktı.

SADETTİN SARAN: "ADAYIM"

Yine eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın ekibinden olan ekonomist Murat Salar ve iş adamı Hakan Bilal Kutlualp, kongre kararı alınması gerektiğini açıkladı. Ancak sezon başı mevcut yönetime destek vereceğini bildiren söyleyen Yıldırım'dan resmi bir şey gelmedi. Son seçimde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, "Aday olacağım" paylaşımı yaptı. Saran'ın ekibinden Ertan Torunoğlulları, Conte ile çektirdikleri fotoğrafı, "İlk kongrede adayız" diyerek sosyal medyada yayınladı...