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Spor

Fenerbahçe'de yerli rüzgarı!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana kadar Levent Mercan, Cenk Tosun, çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarken Mert Hakan ile de sözleşme yeniledi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yerli rüzgarı!
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Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de şu ana kadar transferde yerli rüzgarı esiyor.

Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk transferini sol beke yaptı ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Levent Mercan ile birlikte Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini de uzattı.

Fenerbahçe, Levent'in ardından savunmaya bir takviye daha yaptı. Jose Mourinho'nun ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.

Fenerbahçe, Levent ve Çağlar'ın ardından Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaştı.

Sarı-lacivertlilerde yerli olarak son hamle Oğuz Aydın ile geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan milli oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ve Oğuz Aydın transferlerini de kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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