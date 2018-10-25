Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de yetkiler Selahattin Baki'de

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, artık Samandıra’dan sorumlu. Comolli, idareyle ilgilenecek. Baki, artık tesislerdeki yegane yetkili.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAŞKAN Ali Koç’un değişim operasyonu uygulamada. Sportif Direktör Comolli’nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu. Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United’da yöneticilik yapmış Baki’ye bu önemli görev teslim edildi. 2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma’da hayatını yitirenler için 2014’te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

TARAFTARLA ARASI İYİ

Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki’nin yakın bir dostluğu da var. Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki’yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´de silahlı saldırı

ABD´de silahlı saldırı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA