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Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'ya konuk olan Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile mücadeleye girişen Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı. Genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu.

Koeman maç sonu yaptığı açıklamada Yiğithan'ın durumuyla ilgili olarak "Çok iyi gözükmüyor" yorumunda bulundu.

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