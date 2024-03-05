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Spor

Fenerbahçe'de yıldızlar sahnede! ''Konferans Ligi'ni alabiliriz''

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Konferans Ligi'ne çevrildi. Takımın tecrübeli yıldızları Dzeko, Tadic ve Bonucci, arkadaşlarına konuşma yaptı. İşte detaylar...

Sabah5 Mart 2024 Salı 10:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yıldızlar sahnede! ''Konferans Ligi'ni alabiliriz''
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Türkiye Kupası'na vedanın ardından Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, rotasını Konferans Ligi'ne kırdı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın 3 tecrübeli yabancısı, Samandıra'da Konferans Ligi motivasyonu yapıyor.

'KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ'

Dzeko, Tadic ve Bonucci, takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda, "Biz güçlü bir ekibiz. Konferans Ligi'ni alabiliriz. Gruptan lider çıktığımızı unutmayın. Yapmamız gereken tek şey; motive olmak ve ne kadar çok istediğimizi göstermek. Bu kupada mücadele veren hiçbir takımdan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bu turu geçersek, finale kadar gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti, Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi tüm analizlerini yaptı. İsmail Kartal takımla yaptığı toplantılarda, Belçika'da Anderlecht'in 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve son maçında Oud Heverlee'yi deplasmanda 2-0 yenen rakibin gücüne vurgu yapıyor.

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