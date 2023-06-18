Fenerbahçe'de yılın transferi Edin Dzeko! Şampiyonluk için geliyor

Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfer çalışmalarına başladı. Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullananan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için operasyonunu sürdürüyor. Forvet hattını bir süperstarla güçlendirmek isteyen Kanarya'nın ilk hedefinde Edin Dzeko bulunuyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Transferde bu yazın en büyük bombasını patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Dzeko ile görüşmelere başlamıştı.

ABD ve Orta Doğu'dan gelen tekliflere ve kulübünün kontrat önerisine sıcak bakmayan Dzeko, Sarı-Lacivertliler'in ilgisi sonrası rotayı Türkiye'ye çevirmişti.

2 YIL İÇİN 9 MİLYON EURO

İtalya'da yıllık 9.5 milyon Euro (Vergiler dahil, neti 5 milyon Euro civarında) kazanan tecrübeli forvetin menajerinin, düşünmek için süre talep ettiği bildirilmişti. Aynı zamanda Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Alessandro Lucci ile masaya oturan Kanarya, 2 yıl için 9 milyon Euro üzerinden el sıkıştığı Dzeko için artık geri sayıma geçti.

BAVULLARI TOPLADI!

37 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin, İtalya'ya veda hazırlığı içerisinde olduğu ve bavulları topladığı öğrenildi.

Dzeko'nun Kanarya'dan tek ve özel bir isteği var. Dünyaca ünlü oyuncu, sözleşme detaylarından Fenerbahçe'nin projesini önemsiyor.

Kariyer finalinde hem Avrupa'da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek, yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü, bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferleri de önemsiyor, güçlü bir kadro yapılanmasının içerisinde yer almak istiyor.

GEREKLİ SÖZLER VERİLDİ

Menajer Lucci'nin, bugün İstanbul'a geleceği ve başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla son detayları konuşacağı bildirildi. Fenerbahçe'den maddi konuların önünde şampiyonluk hedefine ulaşılacak bir kadro kurmasını bekleyen tecrübeli futbolcuya, bu konuda da gerekli sözlerin verildiği bilgisine ulaşıldı.

EDIN VISCA İLE GÖRÜŞTÜ

Dzeko'nun tatil dönemlerinde de sık sık ziyaret ettiği Türkiye ve kulüple ilgili gerekli bilgileri de Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Edin Visca'dan aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. Inter'le iki yıllık sözleşmesi sona eren Dzeko, bu süreçte 2'şer kez İtalya Kupası ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Ve son olarak da İtalyan ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.