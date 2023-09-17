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Spor

Fenerbahçe'de yoğun fikstüre önlem!

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da 21 günde 7 karşılaşmaya çıkacak. Herhangi bir sakatlık sorunun yaşanmak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal önlemini almaya başladı.

Sabah17 Eylül 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yoğun fikstüre önlem!
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İki kulvarda da yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'yi 21 günde 7 zorlu karşılaşma bekliyor.

Fenerbahçe bu süreçte ilk sınavını 17 Eylül Pazar günü (bugün) Antalyaspor önünde verecek. Perşembe günü Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı ağırlayacak Kanarya, 3 gün sonra ligde Alanyaspor'a konuk olacak ve eylül ayını Başakşehir maçıyla kapatacak.

Ekim ayı başında Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da Spartak Trnava ve ligde Kasımpaşa deplasmanlarına çıkacak.

HER MAÇA FARKLI 11

Bu zorlu fikstürün fiziksel olarak çok yorucu olduğunu bilen teknik direktör İsmail Kartal, ligde ve Avrupa'da farklı 11'ler kullanacak. Deneyimli çalıştırıcı, böylece oyuncularını dinlendirerek oluşabilecek sakatlıklardan koruyacak.

Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 günde bir oynanacak maçlarda 6 numara alınmadığı için İsmail Yüksek'i yormayacak Kartal, Tadic (34 yaş) ve Dzeko'yu (37) da yaşlarından dolayı dinlendirecek.

Crespo, Bartuğ ve Mert Hakan; 6 numaranın alternatifi olacak. Solda Tadic yerine Joshua King ve Ryan Kent, santforda da Edin Dzeko'nun olmadığı maçlarda formayı Batshuayi alacak.

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