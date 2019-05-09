Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın beğendiği Fredrik Gulbrandsen için kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe, Salzburg’dan ayrılmak için gün sayan Norveçli golcü Gulbrandsen’e aldığı maaşın 4 katını teklif etti. Yapılan teklif Norveç basınında gündem olurken golcü oyuncunun Türkiye’ye sıcak baktığı aktarıldı.
Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal’ın istediği Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen için kesenin ağzını açtı. Norveç basını, Gulbrandsen’ın yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Sarı-Lacivertliler, sezon sonu serbest kalacak olan 26 yaşındaki golcüye Salzburg’dan aldığı maaşın 4 katını yanı 4 milyon Norveç Kronu (yaklaşık 2. 8 milyon TL) teklif etti.
OZAN DA GERİ DÖNÜYOR
Salzburg formasıyla 33 maçta 10 gol atan 6 da asist yapan golcünün de teklife sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman’ın, bu sezon ise Phillip Cocu’nun kadro dışı bıraktığı ve ara transfer döneminde Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan geri dönüyor. 24 yaşındaki orta sahanın başarılı performansıyla Ersun Yanal’ın dikkatini çektiği öğrenildi. Yanal, sezon öncesi kampında öğrencisine şans tanımak istediğini yönetime iletti.
(Güneş)
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