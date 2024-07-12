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Spor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi!

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan ve transfer için yol kat ettiği Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan talibi çıkan 27 yaşındaki forvet oyuncusu karar vermek için sarı lacivertli ekipten süre istedi. İşte detaylar...

Akşam12 Temmuz 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi!
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İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferinde son aşamalara yaklaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Alexander Sörloth'un bonservisini fazla bulan Roma'nın ve Suudilerin yeni takımı Al Qadsiah'ın, Faslı golcü için devreye girdiği bildirildi. İtalyan basınından Forza Roma'nın haberine göre Suudi Arabistan Süper Ligi'nin yeni ekibi Al Qadsiah, En-Nesyri'ye 3 yıllık anlaşma sundu. 27 yaşındaki oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi. Faslı futbolcunun, Suudi Ligi'nde oynamayı sorun etmediğinin de altı çizildi.

SÖRLOTH OLMADI ROTA FASLI

Öte yandan İtalyan Mondocalcionews'in haberine göre, forvet transferinin ilk sırasına eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u alan Roma, 35 milyon euroluk bonservis beklentisi karşısında rotasını En-Nesyri'ye kırdı. Roma ile Sevilla arasındaki son görüşmelerde İspanyol temsilcisinin, genç oyuncu Edoardo Bove'yi takasta istediği aktarıldı. Birkaç gün öncesine kadar en ciddi talibi Fenerbahçe olan ve İstanbul'a gelmeye hazırlanan En-Nesyri'nin, düşünmek için kulüplerden süre istediği ve kararını gelecek hafta açıklamasının beklendiği bildirildi.

EN GÜÇLÜ TEKLİF SUUDİLERİN

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, En-Nesyri'nin masasına konan teklifler arasında maddi olarak en kuvvetli olanı, Suudi ekibi Al Qadsiah'ın son dakikada yaptığı teklif... Yakın zamanda düşen haberlere göre Fenerbahçe'nin oyuncuya maaş teklifi yıllık 6 milyon euroydu. Arap temsilcisinin ise 27 yaşındaki golcüye yıllık 14 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. En-Nesyri'nin de bu rakamlara sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Roma'nın oyuncuya sunduğu sözleşme teklifiyle ilgili herhangi bir maddi detay yer almadı.

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