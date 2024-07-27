Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıyı canlı olarak aktarıyoruz.

İşte toplantıda yaşananlar....

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, karar verdiği üzere Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Eski Başkan Yıldırım'a gelenler büyük sevgi gösterisinde bulundular.

"YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ..."

Burak Çağlan Kızılhan: "Yeni TFF'den tek beklentimiz; her zaman vurguladığımız gibi adil yaklaşımla, tüm takımlara karşı eşit mesafede Türk futbolunun geleceğinin düşünülerek adımlar atılmasıdır."

"ŞAMPİYONLUĞU KİMİN HAK ETTİĞİNİ GÖSTERDİK"

Burak Kızılhan: "Tüm sezon boyunca yaşadığımız haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. Rekorları kırarak, Rams Park'ta, Trabzon'da her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkese gösteren takımımıza minnettarız. Takımımızın tüm sezon boyunca gösterdiği mücadele, gurur nişanemiz olmuştur. Geçtiğimiz sezon teknik direktörümüz olan, camiamızın evladı Sayın İsmail Kartal'a bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

KOMBİNE AÇIKLAMASI

Burak Kızılhan: "İki sezondur 25 binin üzerinde kombine satış yapmıyoruz. 24-25 sezonu için yaklaşık 16 bin kombine yenilenmiş olup, derneklerimize kombine yerine maç bileti uygulamasına geçtiğimiz için yenileme oranı yüzde 80 olmuştur. Kombine sayısını 25 binde tutma kararımız her maç yaklaşık 16 bin bilet satabileceğimiz anlamına geliyor. Bu vesileyle hem daha çok taraftarımıza ulaşmayı hem de gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Fenerium Alt tribününe 20 adet yeni loca inşa ettik."

"RAKİPLER DEĞİŞİYOR, FENERBAHÇE HEP AYNI KALIYOR"

Burak Kızılhan: "Dünyada en çok bilinen kulüplerle kıyas yaptığımızda, bizim kadar kapsamlı, sporun 10 farklı branşından aktif olan başka bir spor kulübü yok. Fenerbahçe bu branşlarda sadece aktif değil, hemen hemen hepsinde zirve yarışının içinde. Rakipler değişiyor, Fenerbahçe hep aynı kalıyor."

"SON DERECE ZOR OLACAĞA BENZİYOR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellikle futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."

"BAŞKANIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Şekip Mosturoğlu: "Yarıştığımız branşlarda finaller hep bizimdir. Değişen tek şey finalde karşımıza gelen rakiptir. Geçen sezon da tüm branşlarda elde edilen kupa ve madalyalardan ötürü emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezon futbolda çok arzuladığımız ve aynı zamanda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar, herkesin malumu olan saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Bunlar sebeplerini çokça konuşacağız. Başkanımız Ali Koç, 'Futbolda Fenerbahçe çağı başlayacak' demiştir. Başkanımızın bu sözlerinin gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum."

"BERABER OLDUĞUMUZDA BİZİ DURDURABİLECEK GÜÇ YOK"

Şekip Mosturoğlu: "Seçimin ardından Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği tablo çok değerlidir. Başkanlarımızın bu mesajı bizim için belirleyicidir. Küskünlükler son bulmalı. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe çağını başlatmalıyız. Bir ve beraber olduğumuzda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur."