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Spor

Fenerbahçe'de Yves Bissouma sesleri! Teklif yapıldı

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, gündemine Yves Bissouma'yı aldı. Sarı-lacivertliler, Yves Bissouma için Tottenham'a teklifini yaptı. İşte detaylar...

4 Ağustos 2023 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Yves Bissouma sesleri! Teklif yapıldı
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Son alarak Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini duyuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe merkez orta saha için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

BISSOUMA İÇİN TEKLİF

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

ÇOK YÖNLÜ

Tottenham'ın Brighton'dan 29 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Bissouma merkez orta saha dışında ön libero mevkiinde de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Oyuncunun menajeri ile de iletişime geçildiği ve Malili orta sahanın Sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PAZARLIK HALİNDE

Fenerbahçe hem kiralama hem de satın alma opsiyon şartları için Tottenham kulübü ile pazarlık halinde.

YVES BISSOUMA KİMDİR?

Futbola ülkesi Mali'de başlayan Bissouma; JMG Bamako ve Real Bamako'da forla giydi. 2016'da Fransız ekibi Lille'e transfer olan Bissouma, 2018'de Brighton'a 16.8 milyon Euro'ya, 2022'te Tottenham'a geçti.

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