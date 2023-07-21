Fenerbahçe'de Zaha için umutlar tükenmek üzere

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha kararını vermek üzere.

Telegragh'ta yer alan habere göre; Crystal Palace, Fenerbahçe, Lazio ve Al-Nassr'ın tekliflerine rağmen Wilfried Zaha ile yeni sözleşme imzalayacağına inanıyor.

F.BAHÇE TEKLİF YAPTI, BEKLİYOR!

Fenerbahçe, yıldız oyuncu için yüksek bir bütçe oluşturdu. Sarı lacivertlilerin Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Yıldız oyuncu, sarı lacivertlilere onay vermesi halinde yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Ayrıca 5 milyon euro da imza parası alacak.

Başarılı hücumcu, transferiyle ilgili net kararı kısa süre içinde verecek.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.