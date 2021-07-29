İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2021 Perşembe / 19 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4908
  • EURO
    10,0985
  • ALTIN
    498.548
  • BIST100
    1387.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Zanka da idmanlara başladı
Spor

Fenerbahçe'de Zanka da idmanlara başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde takıma geç katılan Mathias Zanka da çalışmalara başladı.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:44
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü PEC Zwolle hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma oynarken, antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Danimarka Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için takıma geç katılan Mathias Zanka, çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği'yle 26 Temmuz'da yapılan hazırlık maçında sakatlık geçiren Mbwana Samatta, tedavisinin tamamlanmasıyla takıma dahil oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımın 31 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletleri Passolig üzerinden 80 liradan satışa sunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.