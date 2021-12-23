Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'nin tarihi kabusu

Skorer 23 Aralık 2021 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:28

Fenerbahçe 'de geçici olarak göreve getirilen Zeki Murat Göle, 9 kişilik rakiplere karşı kazanamıyor. Dün akşam 9 kişilik Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göle yönetimindeki Fenerbahçe, 14 Mart 2020'de de Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen 1-0 kaybetmişti.



Antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında 3. maçına çıkan Zeki Murat Göle yine kazanamadı. Üstelik 9 kişilik rakiplere karşı kazanamadı.

Dün akşam 9 kişilik Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göle yönetimindeki Fenerbahçe, 14 Mart 2020'de de Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen 1-0 kaybetmişti. Zeki Murat Göle, 7 Mart 2020'de de Denizlispor 'la 2-2 berabere kalmıştı.