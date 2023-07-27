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Spor

Fenerbahçe'de Zimbru rövanş mesaisi başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru Chisinau ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Zimbru rövanş mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 1 Ağustos Salı günü deplasmanda Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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