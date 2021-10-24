Fenerbahçe'de zincirleme hatalar silsilesi

24 Ekim 2021 Pazar 10:12 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 10:12

Süper Lig'de 10. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Antwerp maçının yankıları sürüyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi mücadelesinde mutlak galibiyet için çıktığı maçta Antwerp maçından istediği neticeyi alamadı. Vitor Pereira'nın takımı erken golle geriye düşse de ilk yarı içinde geri döndü. Ancak ikinci yarı yorgunluk etkisini gösterdi ve skor eşitlendi.

Bu maç öncesi oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertliler çok fazla efor harcadı. Rakibinin gücü ve maçın zorluk derecesinin yanında savunmanın önemli ismi Kim Min Jae de 23'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Zaten zor geçecek olan mücadele bir kişi eksik olan takım için daha da zor hale geldi.

Bu maçın en etkili ismi Crespo oldu. Orta sahadaki mücadelesi ve akıllı oyunu son bölüme kadar takımının maçın içinde kalmasını sağlayarak Luiz Gustavo'nun yükünü aldı. Avrupa Ligi listesinde olmadığı için Crespo Antwerp maçında yoktu. Portekizli orta sahanın yerine sakatlıktan yeni çıkan 36 yaşındaki Sosa sahadaydı. Sosa'nın çevresinde ise Trabzonspor maçında çok yorulan Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut ve Valencia oynuyordu. Trabzonspor maçında 11 başlayan bu isimler ikinci yarı ile birlikte yorulmaya başladı. Hamlede geç kalan Pereira golü yedikten sonra oyuncu değişikliği yaptı.

2-2'ye gelmesine rağmen takıma gol lazımken Mesut Özil gibi yaratıcı bir ismin çıkması da tezat oluşturdu. Pelkas-Mesut işbirliğine gitmeyen Pereira, hem maçın başında hem de oyun içindeki hamlelerinde hatalar yaptı.