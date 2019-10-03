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Fenerbahçe'de zirve hesapları! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe 20.30’da Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı-Lacivertli takım en az 2 farklı bir galibiyet alırsa maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Alanya’nın Beşiktaş’a yenilmesi halinde de Kanarya koltuğu kapacak.

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STAR

SÜPER Ligde haftanın ilk günü Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı’ndaki maç 20.30’da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği mücadele, beIN Sports 1’den de futbolseverlerle buluşacak. Kanarya karşılaşmayı 3 farklı ya da 3-1 ve daha gollü 2 farklı kazanırsa maç fazlasıyla lider olacak. 2-0 kazanırsa, Alanya ile aynı averaja sahip olacak. Ancak Alanyaspor, pazar günü Beşiktaş’a yenilirse, Fenerbahçe haftayı lider olarak tamalayacak. Kadıköy’de son 15 maçını kaybetmeyen Fener, Antalyaspor ile ligde daha önce 46 maç yaparken rakibine 31-7 üstünlük sağladı. Fener’de Rodrigues, Moses, Hasan Ali, Antalya’da Gustavo, Charles, Harun sakat.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Kruse, Muriç

Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Hakan, Chico, Ufuk, Aatıf, Dala, Amilton

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