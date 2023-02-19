Fenerbahçe'de zorlu süreç başlıyor

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta ligdeki Konyaspor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Kanarya, Mart ayı da dahil olmak üzere bu süreçte 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 6 karşılaşmaya çıkacak.

Yaşadığımız ve acılarını dindirmeye çalıştığımız deprem felaketi, Süper Lig'in de durmasına neden olmuştu. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki hafta sonu yeniden sahaya çıkacak ve kaldığı yerden mücadelesine devam edecek. 24 Şubat'ta Kanarya'nın, Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak. Kanarya, kura çekiminden bir gün sonra Konyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçıyla birlikte zorlu bir fikstürün içerisine girecek. Konya mesaisinin ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

SONRASINDA MİLLİ ARA VAR

Mart ayında da teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak. Önümüzdeki ay içerisinde Fenerbahçe, kupadaki rakibi Kayserispor ile 4 Mart'ta bu kez ligde kozlarını paylaşacak. Avrupa mesaisinde Jesus'un takımı 9 Mart'ta ilk maçına çıktıktan sonra, ligde 25. haftayı BAY geçecek ve 16 Mart'ta Son 16 Turu'nun rövanşını oynayacak. Mart ayındaki son sınavını da Kanarya, 19 Mart'ta Alanya (d) ile oynayacak. Sonrasında da EURO 2024 eleme maçları için Milli araya girilecek.