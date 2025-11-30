Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Athletic'e verdiği röportajda Tedesco şampiyonlukla ilgili, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesine sahipseniz ve 11 yıldır lig şampiyonluğuna ulaşamıyorsanız, herkes şampiyonluk için gerçekten aç. Bunu günlük hayatta hissediyorsunuz çünkü gittiğiniz her yerde Fenerbahçe taraftarları var. Stadyuma giderken, evimizde oynadığımız her maçta bu elektriği hissediyorsunuz." dedi.

Göreve geldiği dönem hakkında ise Tedesco, "Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişmedi. Seçim de vardı, bu yüzden herkes bundan endişeliydi. Seçim, kadroyu ve oyuncuları da etkileyebiliyor, benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim için aynı zamanda bir maç günüydü, bu yüzden dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi, iyi bir takımımız var ve ritmimizi bulduk." açıklamasında bulundu.

Tedesco, Fenerbahçe'den önce son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Milli takımdan yeniden kulüp takıma geçişi içinse İtalyan antrenör şunları söyledi, "Günlük işleri özlüyordum. Avrupa Şampiyonası sırasında takımla dört, beş, altı hafta kadar birlikteydik. Oradaki en iyi zamanlarımdı, takımla bir arada olduğumuz zamanlardı. Elemeler harikaydı ama takımdan 5-6 gün sonra ayrılmak, oyuncuları kulüplerine geri göndermek her zaman kötü bir histi."

Domenico Tedesco'nun Belçika Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemde Thibaut Courtouis ile yaşanan sorunların ardından deneyimli kaleci milli takıma dönmeyeceğini açıklamış, Tedesco'nun ayrılmasının ardından Courtois yeniden kadroda yer almıştı. Bu konuyla ilgili Tedesco, "Bence bu tür durumlar her zaman olabilir. Büyük bir konuydu ama dürüst olmak gerekirse, bu konuda her şey söylendi." yanıtını verdi.