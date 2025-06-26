Fenerbahçe'den 1 milyar TL'lik sermaye artırımı

Fenerbahçe, 1 milyar TL bedelli sermaye artırımını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:,

"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 2) ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.