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Spor

Fenerbahçe'den 1 milyar TL'lik sermaye artırımı

Fenerbahçe, 1 milyar TL'lik sermaye artırımını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 1 milyar TL'lik sermaye artırımı
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Fenerbahçe, 1 milyar TL bedelli sermaye artırımını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı:,

"Şirketimizin, 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak , %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.-TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 25.06.2025 tarihli ve 36/1121 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm 2) ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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