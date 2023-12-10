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Spor

Fenerbahçe'den 100. derbi galibiyeti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinin 100. derbi zaferini elde etti. Sarı lacivertliler bu sayıya 267 maçta ulaşmayı başardı.

Fanatik10 Aralık 2023 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 100. derbi galibiyeti
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Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle 1959'dan bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde 'dalya' yapmış oldu. Fenerbahçe, 100. büyük maç zaferine Dolmabahçe'de ulaştı.

Ligde 1 gün aradan sonra liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri alan Fenerbahçe, 15. maç sonunda 40 puana ulaştı.

Bu sezonki tek yenilgisini Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinde net bir zafer kazandı. Kanarya, bir de penaltı kaçırdığı mücadelede 3-1 zafere uzandı.

Fenerbahçe, 1959'dan bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde 'dalya' yapmayı başardı. Ezeli rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 267 maçtan 100 galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, 88 kez berabere kalırken, 79 maçı kaybetti.

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