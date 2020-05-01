01 Mayıs 2020 Cuma 10:48 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 10:48

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç hesapları kapattı. Geçen yıldan kulübün yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu olduğu, bu sezon da şubat, mart ve nisan maaşlarının ödenmediği AKŞAM tarafından gündeme getirilmişti.

Başkan Ali Koç bu birikmiş ödemeleri yaparak, futbolcuların yüzünü güldürdü. Liglerin başlama ihtimaline karşılık oyuncuların pandemi döneminde moralini yükseltmeyi hedefleyen yönetim, bu ödemelerin ardından UEFA ile olan ‘Borçsuzluk kağıdı’ sorununu da aşmış oldu.

Toplam 130 milyon TL’yi bulan ödemelerin, uzun süredir ücretlerini alamayan yabancı oyuncular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.