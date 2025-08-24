İtalyan devi Inter, 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçen sezon Jose Mourinho'nun verdiği şansla yıldızını parlatan Yusuf için 16 milyon euroluk teklif sundular.

Corriere dello Sport'a göre Inter'in 16 milyon euroluk resmi teklifi reddedildi. Kanarya, 20 milyon euronun altına futbolcusunu satmayı düşünmüyor. Yönetim, altyapıdan yetişen genç savunmacının bu sezon takımda kalmasından yana. Akçiçek ile sadece Inter'in ilgilenmediği PSG ve bazı Bundesliga ekiplerinin de futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Jose Mourinho, genç futbolcuyu hayli beğeniyor ancak mevcut kurguda onu ilk 11'de düşünmüyor. Oosterwolde'nin yedeği olarak görülen milli futbolcu ise daha fazla forma giymek istiyor. Teklifin 20 milyon bandını geçmesi halinde transfer gerçekleşebilir...