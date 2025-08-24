İSTANBUL 29°C / 21°C
  Fenerbahçe'den 16 milyon euroluk teklife ret! Yusuf Akçiçek'e İtalyan kancası
Spor

Fenerbahçe'den 16 milyon euroluk teklife ret! Yusuf Akçiçek'e İtalyan kancası

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek Avrupa devlerini peşine taktı. Geçen sezon yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek için İtalyan ekibi Inter, sarı lacivertli kulübün kapısını çaldı ve 16 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Fenerbahçe yönetimi teklifi yetersiz bulup reddetti. Sarı lacivertli ekip, 20 milyon euronun altına futbolcusunu satmayı düşünmüyor. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 08:59
ABONE OL

İtalyan devi Inter, 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçen sezon Jose Mourinho'nun verdiği şansla yıldızını parlatan Yusuf için 16 milyon euroluk teklif sundular.

Corriere dello Sport'a göre Inter'in 16 milyon euroluk resmi teklifi reddedildi. Kanarya, 20 milyon euronun altına futbolcusunu satmayı düşünmüyor. Yönetim, altyapıdan yetişen genç savunmacının bu sezon takımda kalmasından yana. Akçiçek ile sadece Inter'in ilgilenmediği PSG ve bazı Bundesliga ekiplerinin de futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Jose Mourinho, genç futbolcuyu hayli beğeniyor ancak mevcut kurguda onu ilk 11'de düşünmüyor. Oosterwolde'nin yedeği olarak görülen milli futbolcu ise daha fazla forma giymek istiyor. Teklifin 20 milyon bandını geçmesi halinde transfer gerçekleşebilir...

