Fenerbahçe'den 2024 Paris Olimpiyatları mesajı

Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk bayrağını zirvede dalgalandırma hedefinde olduğunu açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi, kota mücadelesi veren sporculara başarılar dileyen sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1907'den bugüne spor kulübü kimliğini her zaman her koşulda gururla taşıdık! Kuruluş amacımızda da yer alan "Beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferlere alıştırmak" gerçeğini, her zaman "Ülkesinin emrinde, Atatürk'ün izinde, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek" olarak kabul ettik!

Ülkemizi benliğimizde hissettik, bayrağımızı gururla dalgalandırdık, yelkende, kürekte, boksta, voleybolda, atletizmde, masa tenisinde, yüzmede, basketbolda, Türk milletinin sporcu çocuklarının geleceğin başarılı sporcularının yuvası olduk!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden 5 sporcudan biri Fenerbahçe'mizdendi! Başarıları hepimizin gözlerini doldurdu, heyecanlarıyla sonsuz gurur duyduk. Şimdi 2024 Paris Olimpiyatları'na geri sayım başladı! Ay-yıldızlı bayrağımızı Tokyo'da olduğu gibi Paris'te de temsil edecek olmanın sorumluluğunu benliğimizde hissediyor, Fenerbahçe çatısı altında kota mücadelesi veren tüm sporcularımıza olimpiyat yolunda sonsuz başarılar diliyoruz!

Sporcularımızın kota süreci ve Paris Olimpiyatları'na dair tüm açıklamalarımızı "Olimpiyat Yolunda Fenerbahçe" mesajı ile paylaşacağız. Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe'mizin çatısı altında olimpiyat yolculuğunu sürdürecek olan tüm sporcularımızın ve kıymetli ailelerinin yanında duruyor, başarılarla dolu olmasını temenni ettiğimiz bu yolu onlarla birlikte yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz! Fenerbahçe'nin çocukları; Gurur dolu bayrağımız, ay yıldızımız, ellerinizde yükselecek biliyoruz."