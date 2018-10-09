Fenerbahçe'den '3 Temmuz' sürecine dair açıklama

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, 2010-2011 sezonunun ardından 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturmasıyla ilgili 9 Ekim 2015'te 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "FETÖ ürünü şike kumpasının çöküşünü tasdik eden mahkeme kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin; vicdanlarda aklanan Fenerbahçemizin, daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeden sonlandırılmasını beklemekteyiz." ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının camia için tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iç tehditlerden biri olan FETÖ'ye karşı ilk kitlesel tepkiyi veren camiamız, eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, 3 yıl önce bugün, 9 Ekim 2015’te şike kumpasından 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarıyla aklandı. Camiamız açısından tarihi bir dönüm noktası olarak niteleyeceğimiz beraat kararları, kulübümüzün ne kadar büyük bir saldırıya maruz kaldığını tüm Türkiye’ye göstermiş oldu." denildi.

Devam eden Yargıtay sürecine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 yıl önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu kararın ardından davayı tamamen kapatacak, süreci sona erdirecek ve Fenerbahçe için tarifi mümkün olmayan maddi kayıplarını geri almak için atılacak adımların başlangıcı olacak Yargıtay kararı henüz açıklanmış değildir. Fenerbahçe Kulübü olarak 7'den 70'e aylarca süren bir mücadele ile karşı koyduğumuz FETÖ ürünü şike kumpasının çöküşünü tasdik eden mahkeme kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin, vicdanlarda aklanan Fenerbahçemizin, daha fazla mağdur edilmesine izin verilmeden sonlandırılmasını beklemekteyiz."

İlk günkü kararlılıkla bu davanın sonuna kadar takipçisi olunacağı aktarılan açıklamada, her türlü hukuki mücadelenin gerekliliklerinin yerine getirileceği bildirildi.