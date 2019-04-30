24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9661
  • 6,6984
  • 246.615
  • 95.565
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den '4 aydır maaş yok' iddiasına tepki

Fenerbahçe Spor Kulübü, '4 aydır ödemeler yapılmıyor' haberlerine çok sert bir dille yanıt verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
 
Bugün, Sabah Gazetesi’nde, aynı medya grubunun internet sitelerinde ve sonrasında da diğer mecralarda yer alan “4 aydır maaş yok” başlıklı, futbolcularımıza maaş ödenmediğini iddia eden haber kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.
 
Kulübümüzün kararı gereği bugüne kadar futbolcu, teknik ve idari kadro ödemelerinde vadeli, çek, senet gibi yöntemlere başvurulmamış olup ödemeler nakden yapılmaktadır.
 
Bununla birlikte kulüp çalışanlarımızın maaş ödemelerinin de günü gününe ve eksiksiz olarak yapılmakta olduğunun da bilinmesini isteriz.
 
Hem sporcu hem de çalışan ödemeleriyle ilgili süreçlerimizin, pek çok kulübe oranla daha düzenli olduğunu savunmaktayız.
 
Tüm detaylarıyla tamamen spekülasyon odaklı olan, gerçeklerle ilgisi olmayan bu haberlerin ciddiye ve dikkate alınmamasını, kamuoyundan rica ederiz.
 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
 

Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Himalayalar'da inanılmaz keşif! Ayak izi 81 cm

Himalayalar'da inanılmaz keşif! Ayak izi 81 cm

Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü

Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1 ölü

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Örgüt içi infazlar çözülmeyi hızlandırdı

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Guaido ile darbeci askerler arasında dikkat çeken detay

Guaido ile darbeci askerler arasında dikkat çeken detay

Yerli otomobille ilgili flaş açıklama

Yerli otomobille ilgili flaş açıklama

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız
 

POPÜLER HABERLER

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Dilber Ay hayatını kaybetti... En son bu fotoğrafı çektirmiş

Dilber Ay hayatını kaybetti... En son bu fotoğrafı çektirmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA