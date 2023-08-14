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Spor

Fenerbahçe'den 4'te 4!

Fenerbahçe dün akşam sezonun ilk Süper Lig maçına Gaziantep FK karşısında çıktı. İki golle rakibini mağlup eden sarı lacivertliler Konferans Ligi ön elemelerinde çıktıkları 3 maçı da alarak yeni sezona 4'te 4 yaparak başladı.

Fanatik14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den 4'te 4!
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Süper Lig'de bu sezon teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, ligdeki ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı başardı. Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk eden sarı lacivertliler, golleri erken bularak maça harika başladı.

Rakibinin erken 10 kişi kalmasıyla İsmail Kartal'ın öğrencilerinin farklı bir zafer alması bekleniyordu ancak ev sahibi, kolay bir galibiyet alamadan 2-1'lik skorla 3 puanı kaptı. Böylece sarı lacivertliler, 3'ü Avrupa olmak üzere bu sezon çıktığı 4 resmi maçta gülen taraf oldu. Fener, şu ana kadar rakip fileleri 14 kez sallarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

'KORKTUĞUM OLDU...'

Mücadele sonunda tecrübeli hoca, "Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik. Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk" açıklamasını yaptı.

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