26 Kasım 2025 Çarşamba
Spor

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı. İşte detaylar...

26 Kasım 2025 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı
Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.

