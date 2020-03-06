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Spor

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması!

Fenerbahçe, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili açıklamada bulundu.

06 Mart 2020 Cuma 18:50 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:50

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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