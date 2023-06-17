Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armanın kullanılacağını duyurdu.

"5 YILDIZLI ARMA TESCİLLENDİ"

Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplandı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"100. YILDA 26 KUPA"

Bu sezon 26 kupa kazanıldığını belirten Burak Kızılhan, "Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada." dedi.

"UMARIM RAKİPLERİMİZ DE GÖNDERMİŞTİR"

Deprem bölgesi için yapılan yardımlardan da bahseden Kızılhan şu ifadeleri kullandı: "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır."

3 TEMMUZ SÜRECİ

Burak Kızılhan, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." sözlerini sarf etti.

"İKİ KULÜBE BEDELSİZ STAT"

İki kulübe bedelsiz stat verildiğini söyleyen Burak Kızılhan, "Bakanlığa hangi kulüplere bedelsiz stat verildiği soruldu. Kurul, cevap vermekten imtina etmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik bilgi verilmemesi işleminin, hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından tescil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden başvuru yapıldı ve Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz stat verildiği bilgisi alındı." şeklinde konuştu.