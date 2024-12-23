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Spor

Fenerbahçe'den açıklama: Çözüm istiyoruz

Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, 'Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz' başlıklı bir açıklama yaptı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama: Çözüm istiyoruz
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Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

"ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

"Futbolda adalet" söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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