Süper Lig'de Samsunspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımın birinci kalecisi Ederson, maç kadrosundan çıkarıldı.
Ederson'un yerine yedek kaleci Tarık Çetin, kaleyi devralırken, sarı lacivertlilerden açıklama geldi.
İşte Fenerbahçe'nin Ederson açıklaması;
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.