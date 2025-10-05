İSTANBUL 23°C / 15°C
Spor

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Ederson'un durumu belli oldu

Süper Lig'de Samsunspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivertlilerde takımın birinci kalecisi Ederson, maç kadrosundan çıkarıldı.

5 Ekim 2025 Pazar 19:06



Ederson'un yerine yedek kaleci Tarık Çetin, kaleyi devralırken, sarı lacivertlilerden açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'nin Ederson açıklaması;

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

