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Spor

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, yardımcı antrenör Tomas Masiulis ile yollarını ayırdı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Yollar ayrıldı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yardımcı antrenör Tomas Masiulis ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Masiulis'e kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başladığı takımımızda teknik ekibimizin en kıymetli isimlerinden biri haline gelen ve bu süreçte elde edilen başarıların en önemli parçalarından biri olan Tomas Masiulis, kariyerine farklı bir takımda ve rolde devam etme kararı almıştır. Tomas Masiulis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

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