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Spor

Fenerbahçe'den açıklama: Hayatın olağan akışına aykırı

Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi'nde ABB Fomget'in oynadığı maçların araştırılması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den açıklama: Hayatın olağan akışına aykırı
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Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde ABB Fomget ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, rakibinin oynadığı son 4 lig maçının incelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftalarına yaklaşırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçlar dikkat çekmiştir.

Toplam 26 hafta sonunda şampiyonun belli olacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. Haftasına girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, ABB Fomget ile aynı puan ve ikili averaja sahip (55) olmasına rağmen 22 gol farkla genel averaj üstünlüğünü elinde bulundurmaktaydı.

(Fenerbahçe: +69 averaj, ABB Fomget: +47 averaj)

Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır.

(ABB Fomget: +79 averaj, Fenerbahçe: +74 averaj)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün,

* ⁠27 Mart 2025 tarihinde Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü ile oynadığı ve 19-0 sonuçlanan müsabaka,

. 27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur.

Ayrıca, sezon boyunca resmi Youtube kanalından lig müsabakalarını canlı yayınlayan Abb Fomget'in, Bornova Hitab Spor karşılaşmasını yayınlamaması da, dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmıştır.

Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir.

Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alınterine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

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