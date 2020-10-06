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Spor

Fenerbahçe'den açıklama: ''Tüm transferlerimiz onaylanmıştır''

Yeni sezon yapılanmasını tamamlayan Fenerbahçe, KAP'a kar açıklamasında bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır.' ifadelerini yer verildi.

DHA06 Ekim 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:18
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Fenerbahçe Kulübü, transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde ettiklerini, 14,6 milyon euro transfer harcaması yaptıklarını ve toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde ettiklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.

Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.

2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon euro şeklinde gerçekleşmiştir.

2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır."

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