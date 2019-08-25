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Fenerbahçe'den Adil Rami bombası!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.

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Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe, Fransız yıldız stoper Adil Rami'nin görüşmeler ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
 
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
 
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.
 
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü"
 

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