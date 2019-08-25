Fenerbahçe'den Adil Rami bombası!
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe, Fransız yıldız stoper Adil Rami'nin görüşmeler ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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