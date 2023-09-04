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Spor

Fenerbahçe'den Al Musrati'ye rekor teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Braga forması giyen Al Musrati için girişimlerini sıklaştırdı. Sarı lacivertli ekip, 27 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euro'yu bulan bir rakımı gözden çıkardı.

Fanatik4 Eylül 2023 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Al Musrati'ye rekor teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Libyalı orta saha Al Musrati için girişimlerini sıklaştırdı.

BRAGA SATMAK İSTEMİYOR

Libyalı oyuncunun, şu anda Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Braga ile pazarlıkların bir süredir devam ettiği kaydedildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Portekiz ekibi de takımın en önemli parçalarından biri olan Al-Musrati'yi satma konusunda gönülsüz.

REKOR TEKLİF

Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euro'yu bulan bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncunun Fenerbahçe'yi istemesi şu anda en önemli avantaj olarak gözüküyor. Transferin 15 milyon euro'ya gerçekleşmesi halinde Al Musrati, Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine bağladığı Cengiz Ünder ile birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Braga formasıyla çıktığı 41 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.

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