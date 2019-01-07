Fenerbahçe'den Alberth Elis hamlesi

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı Alberth Elis'in, sarı-lacivertli takımdan transfer teklifi aldığı belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj gönderdi.

Honduraslı futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Diego Reyes'i de takibe alınca iddialar ayyuka çıktı. Kısa süre içinde transferle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

Houston Dynamo formasıyla 56 maçta 21 gol atarken 12 de asist yaptı.

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.

(Habertürk)