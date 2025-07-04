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Spor

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin açıklaması: Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız

Allan Saint-Maximin'in bir Youtube kanalına yaptığı açıklamaların gündem olmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 23:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin açıklaması: Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız
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Allan Saint-Maximin'in bir Youtube kanalına yaptığı açıklamaların gündem olmasının ardından, Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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