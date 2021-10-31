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Spor

Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 13:18 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 13:18
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Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan; Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır" denildi.

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