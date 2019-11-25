Fenerbahçe’den altıncı penaltı
KANARYA bu sezon 6 kez penaltı noktasına gitti.
- Star Spor
Gaziantep FK ile oynanan maçta Moses 2, Emre 1 penaltı kullandı. Moses bir atışı kaçırdı. Kasımpaşa mücadelesinde Muriç iki kez beyaz noktadan atış yaparken ikisinde de golü buldu. Emre Belzöoğlu dün gece Kanarya’nın 6. penaltısını kullanırken, atışında kaleci Farnolle gole izin vermedi.
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